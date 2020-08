IVASS: attivi Gestioni separate +20,6%, meno quote in bond (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – L’ammontare totale degli attivi nelle Gestioni separate e polizze vita rivalutabili di ramo I e V è cresciuto del 20,6% a fine 2019 e risultava pari a 552,6 miliardi di euro, a fronte di riserve tecniche pari a 541 miliardi di euro. Lo riporta nel suo ultimo bollettino l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) secondo cui il numero di Gestioni separate in euro e in valuta si è ridotto rispettivamente da 319 a 273 e da 25 a 14, anche per effetto della concentrazione delle imprese. Gli investimenti in obbligazioni e titoli di Stato sono diminuiti dall’86% all’81%. I titoli di stato italiani rimangono l’attivo principale scelto dalle Gestioni separate, ma sono scesi in modo ... Leggi su quifinanza

