Incendio ad Aprilia, parla il sindaco di Nettuno: 'La nostra attenzione è massima, il comune è pronto a prendere tutte le misure necessarie' (Di giovedì 13 agosto 2020) 'Stiamo vigilando e continueremo a vigilare sulla situazione che riguarda l'Incendio alla Loas di Aprilia', lo afferma il sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola. 'La nostra attenzione è massima e gli uffici comunali preposti sono in continuo contatto con l'autorità sanitaria e con l'Arpa Lazio che sta effettuando proprio in queste ore le analisi sul terzo campione di cui comunicheremo i risultati non appena disponibili. Invito tutta la cittadinanza in via precauzionale, visto che al momento non sono giunti dati che accertano un livello di pericolosità nella zona di Nettuno, ad effettuare un accurato lavaggio di frutta e verdura prima di consumarla e di effettuare con acqua il ...

