I Mondiali di Aigle-Martigny sono stati annullati (Di giovedì 13 agosto 2020) I Mondiali di ciclimo in programma a Aigle-Martigny (Svizzera) tra il 20 e il 27 settembre sono stati annullati a causa del persistere della pandemia di Coronavirus. Il Consiglio Federale della Confederazione Elvetica ha confermato fino al 30 settembre le misure anti-Covid che vietano qualsiasi assembramento che superi le 1000 persone. Il comitato organizzatore si è detto “triste e deluso. Abbiamo lavorato duramente per quasi due anni ai Mondiali di Aigle-Martigny- si legge in una nota- per offrire un magnifico evento su un percorso straordinario. Nonostante i vincoli della pandemia Covid-19, abbiamo continuato a lavorarci. Siamo consapevoli che la situazione sanitaria nazionale e globale richiede misure ... Leggi su sport.periodicodaily

