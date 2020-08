I croati sono i giovani europei che ci mettono più tempo ad andare via di casa (Di giovedì 13 agosto 2020) Nel 2019 i giovani dell’Unione europea in media hanno lasciato la famiglia dei genitori all’età di 26,2 anni. L’abbandono del nucleo familiare è spesso influenzato dal fatto che i giovani abbiano o meno una relazione con il partner o studino, il loro livello di (in)dipendenza finanziaria, le condizioni del mercato del lavoro, l’accessibilità economica degli alloggi ma anche le particolarità culturali. Per questo motivo ci sono molte differenze tra gli Stati membri. I più precoci sono in Svezia (17,8 anni), Lussemburgo (20,1) Danimarca (21,1) e Finlandia (21,8). I giovani hanno lasciato la casa prima dei 25 anni anche in Estonia (22,2), Francia (23,6), Germania e Paesi Bassi (entrambi con 23,7). Mentre si rimane di più ... Leggi su linkiesta

agostinomela : @shokurobi Ci sono molti serbi che giocano, e moltissimi croati. Pochi sloveni e macedoni. Sinora non mi pare di av… - paolo_shark : @tony_colombia Per sfuggire dai turchi. Infatti ci sono 2 paesini (acquaviva Collecroce e Montemitro) dove si parla… - paolo_shark : @tony_colombia Si, io purtroppo pur avendone l'occasione non sono mai andato, ma la regione di cui sono originario… - succodifungo : mio padre impedí a mia madre di insegnarmi il croato (i croati sono comunque white but still) perchè diceva che tan… - Spiralwavemood : RT @AnnaaaGreys: Ex coinquilini croati, essendo gli isee molto bassi nel loro paese qua risultano come nullatenenti, aka 5000€ di borsa di… -

Ultime Notizie dalla rete : croati sono Croazia, lo strano caso di Pag: nell’isola è boom di contagi. E ora Ibiza prova a blindarsi Il Messaggero SCENARI/ Dall’Egeo ai Balcani: così Erdogan sfrutta l’assenza di Usa e Ue

Tranne i paesi musulmani dei Balcani e il Qatar, la Turchia fa alleanze a geometria variabile. Come con i russi, alleati in Siria e nemici in Libia La contesa tra Turchia e Grecia nel Mediterraneo ori ...

Test per chi rientra da alcuni Paesi, cosa dice l'ordinanza

Restrizioni e controlli più decisi per gli stabilimenti-discoteche in vista di Ferragosto. Ma c’è il «no» di almeno la metà dei governatori, divisi in Conferenza delle Regioni. In piena estate e con i ...

Tranne i paesi musulmani dei Balcani e il Qatar, la Turchia fa alleanze a geometria variabile. Come con i russi, alleati in Siria e nemici in Libia La contesa tra Turchia e Grecia nel Mediterraneo ori ...Restrizioni e controlli più decisi per gli stabilimenti-discoteche in vista di Ferragosto. Ma c’è il «no» di almeno la metà dei governatori, divisi in Conferenza delle Regioni. In piena estate e con i ...