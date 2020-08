Hudson e Rex dove vedere le puntate in tv, streaming, replica (Di giovedì 13 agosto 2020) Hudson E REX dove vedere streaming. Da agosto 2020 va in onda su Rai 3 la serie tv poliziesca canadese. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. ANTICIPAZIONI SULLE puntate Hudson e Rex dove vedere le puntate in tv e replica La serie tv Hudson e Rex andrà in onda in prima serata su Rai 3 alle ore 21:20 il giovedì a partire dal 13 agosto. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse ... Leggi su cubemagazine

infoitcultura : HUDSON & REX torna da giovedì 13 agosto su Rai 3 - redazionetvsoap : Ritorna su #Rai3 la versione 'contemporanea' del telefilm amato anche dai bambini! #telefilm #anticipazioni - CorneliaHale94 : @darkap89 ci hanno ripensato? Due episodi ogni giovedì (per mia fortuna) #hudsonerex @hudsonandrex @RaiTre - CorneliaHale94 : #HudsonandRex in 1a visione assoluta “Hudson & Rex”, in onda in 1a serata su Rai3 con 2 episodi ogni giovedì alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Hudson Rex Hudson & Rex su Rai 3 torna Il Commissario Rex nella versione canadese, gli episodi del 13 agosto Dituttounpop Hudson e Rex dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

La serie tv Hudson e Rex andrà in onda in prima serata su Rai 3 alle ore 21:20 il giovedì a partire dal 13 agosto. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ...

Hudson & Rex su Rai 3 torna Il Commissario Rex nella versione canadese, gli episodi del 13 agosto

Torna su Rai 3 Il Commissario Rex nella versione canadese Hudson & Rex, ispirata al famoso format austriaco. Dopo i primi 8 episodi trasmessi la scorsa estate, altri 8 episodi andranno in onda dal 13 ...

La serie tv Hudson e Rex andrà in onda in prima serata su Rai 3 alle ore 21:20 il giovedì a partire dal 13 agosto. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ...Torna su Rai 3 Il Commissario Rex nella versione canadese Hudson & Rex, ispirata al famoso format austriaco. Dopo i primi 8 episodi trasmessi la scorsa estate, altri 8 episodi andranno in onda dal 13 ...