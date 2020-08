"Gara internazionale per il tunnel Webuild parteciperà certamente" (Di giovedì 13 agosto 2020) L'ipotesi di costruire un tunnel che colleghi la Sicilia e la Calabria è stata lanciata domenica scorsa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l'intervista con il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a La Piazza, a Ceglie Messapica (Brindisi). Ora si comincia a entrare nel... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Stretto Messina, Cancelleri: 'Gara internazionale per il tunnel'. Intervista - Affaritaliani : Stretto Messina, Cancelleri: 'Gara internazionale per il tunnel'. Intervista - Alex59635289 : @wallora @Arrokoth6 @fattoquotidiano Hai perfettamente ragione!!! L’obbligo di gara internazionale come dici però c… - wallora : @Alex59635289 @Arrokoth6 @fattoquotidiano Esiste un obbligo di gara internazionale sopra una determinata cifra e il… - ProCivPiemonte : Oggi si svolge la 104esima gara ciclistica internazionale professionistica 'Gran Piemonte', che attraversa la Langa… -

Ultime Notizie dalla rete : Gara internazionale Stretto Messina, Cancelleri: "Gara internazionale per il tunnel". Intervista Affaritaliani.it FIA: possibile stop al party-mode già dal Belgio

La Formula 1 e la Federazione Internazionale stanno dichiarando ‘guerra’ al party-mode, che permette alle monoposto dei vari team di ‘potenziare’ notevolmente le proprie prestazioni in qualifica. Ieri ...

Internazionali d’Italia: il torneo viene anticipato, si gioca dal 14 al 21 settembre

Gli Internazionali d’Italia, inzialmente previsti dal 20 al 27 settembre, cambiano di nuovo data dopo la cancellazione del torneo di Madrid: al Foro Italico si giocherà da lunedì 14 a lunedì 21 settem ...

La Formula 1 e la Federazione Internazionale stanno dichiarando ‘guerra’ al party-mode, che permette alle monoposto dei vari team di ‘potenziare’ notevolmente le proprie prestazioni in qualifica. Ieri ...Gli Internazionali d’Italia, inzialmente previsti dal 20 al 27 settembre, cambiano di nuovo data dopo la cancellazione del torneo di Madrid: al Foro Italico si giocherà da lunedì 14 a lunedì 21 settem ...