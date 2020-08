“Ferragosto sicuro”, i Carabinieri intensificano i controlli per garantire la sicurezza (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – È scattato il dispositivo “Ferragosto sicuro”, messo in atto dal Comando Provinciale di Avellino che anche quest’anno ha disposto per l’intero periodo di riferimento, uno specifico piano di sicurezza per cittadini e turisti, con l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio al fine di prevenire ogni possibile criticità. Nello specifico, è stato rafforzato il pattugliamento ed il presidio delle strade più trafficate, prestando attenzione soprattutto ai limiti di velocità, alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di droghe. Sono soprattutto le zone montane e pedemontane ad essere interessate, in particolare il Parco dei Monti del Partenio, l’Altopiano del Laceno, la Valle del Sele e la zona del serinese, mete anche di ... Leggi su anteprima24

