Ferragosto, dalle discoteche ai falò in spiaggia: cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 13 agosto 2020) Da Palermo al Trentino Alto Adige, dalla Toscana a Jesolo fino alle cittadine marine sul litorale laziale, come Anzio, e quelle campane del Cilento, come Agropoli: in tutta Italia sarà un Ferragosto all’insegna della massima allerta per cercare di contenere i contagi da coronavirus che negli ultimi giorni sono in forte aumento. Così, fioccano le ordinanze e i controlli dei sindaci delle località turistiche: l’obiettivo è scongiurare nuovi focolai che potrebbero essere provocati dagli assembramenti in occasione della festa estiva nella notte tra il 14 e il 15 agosto, quando decine di giovani si danno appuntamento per festeggiare in spiaggia o nelle discoteche che organizzano serate con gli ospiti più in vista. Nell’attesa di un intervento del governo – che nelle ultime ore si ... Leggi su ilfattoquotidiano

