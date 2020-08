Daydreamer anticipazioni: CAN chiede a SANEM di sposarlo ma… (Di giovedì 13 agosto 2020) Nubi all’orizzonte per Can Divit (Can Yaman), il protagonista maschile di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: Cinta scopre l’inquietante verità su Emilio, ecco qualeL’uomo stupirà infatti la sua amata SANEM Aydin (Demet Ozdemir) con una romantica proposta di matrimonio, ma riceverà un sorprendente no come risposta. Vediamo dunque per quale motivo si arriverà a questa svolta nella telenovela turca… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: SANEM e l’accordo con Fabbri In base alle anticipazioni, si scopre che tutto comincerà quando Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) denuncerà Can per un’aggressione da lui subita. A quel punto, SANEM farà il possibile per ... Leggi su tvsoap

