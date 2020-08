David Silva: la Lazio aspetta fremente la firma (Di giovedì 13 agosto 2020) David Silva è il nome che in questi giorni aleggia nelle zone di Formello. La Lazio e tutto il suo entourage ha infatti messo da tempo gli occhi sul campione del Manchester City e sta facendo di tutto per portarlo a Roma e fargli indossare la divisa biancoceleste. Dopo aver ricevuto la dichiarazione da parte di Ciro Immobile che giura amore eterno alla Lazio, i tifosi aspettano solamente lo spagnolo. David Silva non ha ancora firmato con la Lazio David Silva, il colpo di mercato laziale Il centrocampista spagnolo è uno degli obiettivi che il presiedente della Lazio Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare, hanno intenzione di portare nella squadra di ... Leggi su sport.periodicodaily

