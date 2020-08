Date serie A 2020-21: Inter e Atalanta potrebbero iniziare il 26 settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) anziché il 19. La prima giornata verrebbe recuperata il 30 Inter e Atalanta potrebbero iniziare il campionato il 26 settembre invece del 19. Un’ipotesi concreta che potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni, come riportato dal Corriere dello Sport. Si sta valutando il rinvio per poter concedere alle due squadre più giorni di riposo dopo la fine della stagione, visti gli impegni Internazionali di entrambe le squadre. La prima giornata, dunque, verrebbe recuperata il 30 settembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infobetting : Serie A, il calendario e le date della nuova Supercoppa italiana 2020-21 - TvCommento : Date la serie a noi italiani! La facciamo volare al 22% di share! ?? - passione_inter : VIDEO - Prima giornata di Serie A verso il rinvio per l'Inter! Ecco date e motivazioni - - Marumaruchan97 : RT @YIBO_ITALIA: {Agg. Weibo HomeFacialPro - 200811} Trad: Il nuovo prodotto di HFP *High Energy* è online! Testa le nuove possibilità da… - CalcioNews24 : Playoff Serie B 2019/20: regolamento, date, risultati -

Ultime Notizie dalla rete : Date serie

Possibile uno scambio in Serie A Matias Vecino ha chiuso anzitempo la stagione ... Il campano è molto stimato da Conte per la sua abilità nella difesa a tre. Potrebbe essere lui a rimpiazzare Skriniar ...L’intesa era già nell’aria da diversi giorni, ma adesso la notizia è ufficiale: Francesco Bonelli, detto ‘Boa’ il play della promozione in serie B del 2012, torna nuovamente a vestire la maglia giallo ...