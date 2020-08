Daniele Mondello: «Non credo che Viviana sia stata uccisa» (Di giovedì 13 agosto 2020) Sembrava una mattina qualsiasi, per la famiglia Mondello. Invece, quel lunedì 3 agosto, mamma Viviana e il piccolo Gioele sarebbero scomparsi senza lasciare tracce. Inspiegabilmente, come afferma il papà Daniele, intervistato dal Corriere della Sera. «Viviana era tranquilla, Gioele anche, nessuna inquietudine, nessun litigio. Erano circa le nove e io sono uscito per andare allo studio di registrazione. Lei mi ha detto: “Guarda che vado al centro commerciale di Milazzo a prendere un paio di scarpe per lui”. Li ho salutati e non li ho più rivisti né sentiti, visto che lei aveva lasciato il cellulare a casa». Leggi su vanityfair

