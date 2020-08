Campania, l'appello dell'Unità di crisi: 'Restate in Italia o chiusure dolorose' (Di giovedì 13 agosto 2020) Un invito a restare in Italia 'e dare respiro alle nostre strutture turistiche' e alcune precisazioni sulle modalità da adottare in merito ai rientri in Campania sia da parte di turisti stranieri che ... Leggi su leggo

100x100Napoli : L'appello dell'Unità di crisi della #RegioneCampania. - Quasimezzogiorn : #Sanità, l’appello di #Medici: “Un piano per 15 mila assunzioni in #Campania” - Notiziedi_it : Covid 19, l’appello dell’Unità di crisi della Campania: «Restate in Italia» - corrmezzogiorno : #Napoli Covid 19, l’Unità crisi Campania: «Collaborate, restate in Italia» - tvoggi : IL COMUNE DISTRIBUISCE MASCHERINE NEI LUOGHI PIU’ FREQUENTATI. L’APPELLO DEL SINDACO Il Comune di Salerno partecipa… -