Calciomercato Napoli, anche Maksimovic in uscita: piace a tre club (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato Napoli: anche il difensore Nikola Maksimovic sarebbe finito nella lista dei partenti Grandi manovre per il Napoli non solo in entrata, dove è già arrivato Osimhen, ma anche in uscita. Oltre a Milik e Koulibaly, infatti, che potrebbero lasciare i colori azzurri anche un altro calciatore potrebbe dire addio. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Nikola Maksimovic sarebbe finito nella lista dei partenti. Su di lui ci sarebbe tre club: il Milan, la Roma e l’Everton. Il prezzo fissato da De Laurentiis sarebbe di circa 20 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

