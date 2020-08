Calciomercato Crotone – Intesa con l’Inter per due giovani promettenti (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Crotone in questi giorni è particolarmente concentrato sul Calciomercato per mettere a segno i primi colpi di mercato per la prossima stagione. Il club calabrese sta cercando di stringere un’alleanza con il club nerazzurro per portare a Crotone due giovani: Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé Il giovane attaccante Esposito ha diverse richieste mentre per il centrocampista francese si aprono le strade di un prestito secco. Il Crotone non dispiace al giovane centrocampista col chiaro intento di fare esperienza in Serie A e crescere professionalmente Il club calabrese, oltre a guardare al mercato italiano ed estero per ricercare calciatori che possano migliorare la squadra, pensa anche al capitolo riconferme, con il discorso legato ai rinnovi di contratto. Tra i calciatori la ... Leggi su giornal

