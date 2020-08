Borsa New York prosegue sui livelli della vigilia (Di giovedì 13 agosto 2020) (TeleBorsa) – Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 3.383 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,74%); sui livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,13%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni (+0,60%), informatica (+0,59%) e beni di consumo secondari (+0,55%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,24%), finanziario (-0,69%) e utilities (-0,56%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+2,36%), Nike (+1,63%), 3M (+0,86%) e DOW (+0,69%). I più forti ribassi, invece, si ... Leggi su quifinanza

Apple domina il mercato USA: con iPhone SE raggiunge un market share del 47%

L'emergenza sanitaria, lo sappiamo, ha portato a una contrazione importante del mercato degli smartphone in generale, specie nel primo trimestre del 2020. Un recente report di Canalys che analizza la ...

