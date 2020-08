Bielorussia, la protesta delle donne in bianco (Di giovedì 13 agosto 2020) Vestite di bianco, si tenevano per mano. Alcune portavano mazzi di fiori. Le donne bielorusse, centinaia e centinaia, hanno sfilato nel centro di Minsk contro la violenta repressione delle proteste da parte delle forze dell’ordine. È da domenica sera, da quando la commissione elettorale ha annunciato la vittoria del presidente uscente Aleksandr Lukashenko – che sarebbe stato rieletto per la sesta volta con l’80 per cento dei voti – che le manifestazioni in Bielorussia non si placano. La candidata dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, avrebbe ricevuto meno del 10 per cento dei consensi: agli oppositori di Lukashenko (che poco tempo fa aveva detto: «La nostra costituzione non è fatta per una donna, e la società non è abbastanza matura perché una donna diventi presidente, perché la costituzione dà poteri forti al presidente») sembra un caso di evidente broglio elettorale, dal momento che la donna aveva ottenuto ampi consensi in tutta la nazione. Tikhanovskaya ora ha raggiunto la Lituania (dove ha già portato al sicuro i suoi figli): sarebbe stata minacciata e costretta a fuggire. https://twitter.com/Den_2042/status/1293515460789641222 Leggi su vanityfair

