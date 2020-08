Atalanta, parla Percassi: “I nostri giocatori meritano un premio” (Di giovedì 13 agosto 2020) La triste sconfitta dell’Atalanta nei quarti di finale di Champions League contro il PSG non è stata vista dal presidente Antonio Percassi come la fine del percorso, ma l’inizio di uno nuovo. Il patron nerazzurro non può recriminare nulla alla sua squadra, ha portato in alto il nome della città di Bergamo dopo i mesi nefasti della pandemia. Intervistato da Sky Sport il presidente della Dea è risultato soddisfatto dei propri giocatori, nonostante la sconfitta arrivata praticamente alla fine dei 90′. “Alla squadra dico che sono stati bravissimi e che meritavano un premio, che gli riconosceremo. Adesso abbiamo terminato questo tour de force, dobbiamo capire da qui all’inizio del campionato dove si può intervenire, sempre pensando alle condizioni di un club come ... Leggi su sport.periodicodaily

Guillaumemp : Dopo #Mbappé, anche Verratti potrebbe mancare la partita con l’Atalanta. Si parla di una lesione al polpaccio dopo… - sowmyasofia : Atalanta, parla Percassi: “I nostri giocatori meritano un premio” - sportli26181512 : Atalanta, Percassi: 'Ilicic sarà il nostro primo grande acquisto. Ai giocatori darò un premio, e l'anno prossimo...… - Fefinho83 : RT @chrisACM1899: Quando si parla di Atalanta i giornalisti non riescono a capire che l’antipatia viene esasperata dall’uomo Gasperini, Maz… - MaxTheK73017756 : @VujaBoskov Razzismo c'è quando #Gasperini e dirigenti #Atalanta parla. Tifo no. Impara bene messaggio del grande (vero) #Boskov -