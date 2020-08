Arda Turan sceglie il migliore: “Cristiano Ronaldo goleador speciale, ma Messi fa davvero tutto…” (Di giovedì 13 agosto 2020) L'eterno confronto tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo trova un altro parere illustre: quello di Arda Turan. L'ex calciatore del Barcellona, ora passato al Galatasaray, ha parlato a beIN Sports in Turchia commentando chi, secondo lui, è il migliore tra i due fuoriclasse.Arda Turan: "CR7 speciale, ma Messi è il migliore"caption id="attachment 897863" align="alignnone" width="594" Lionel Messi (Getty Images)/caption"Messi ha un impatto su ogni episodio del gioco. Può giocare in ogni zona del campo", ha commentato Arda Turan. "Non posso dire niente di negativo su Cristiano Ronaldo, ma è uno che fa gol. Un ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Arda Turan Arda Turan contro Valverde: "Mi ha fatto sentire insignificante" Goal.com Arda Turan contro Valverde: "Mi ha fatto sentire insignificante"

Arda Turan contro l'ex allenatore del Barcellona Valverde: "Mi ha fatto sentire disprezzato e ho deciso di andarmene". Con la maglia del Barcellona ha vissuto i migliori momenti della sua carriera, ma ...

Arda Turan attacca Valverde: "Mi sentivo disprezzato"

