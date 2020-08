Accordo di pace con gli Emirati, Israele ferma annessioni in Cisgiordania (Di giovedì 13 agosto 2020) HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump, @realDonaldTrump, August 13, 2020 Emirati Arabi: con ... Leggi su rainews

Agenzia_Ansa : L'annuncio del presidente #Trump, storica pace tra #Israele ed #Emirati. Israele rinuncia all'adesione della… - SkyTG24 : Accordo di pace Israele-Emirati, Tel Aviv rinuncia alla Cisgiordania. “Giornata storica” - sole24ore : Medio Oriente, Trump annuncia: «Accordo di pace storico» Israele-Emirati Arabi Uniti - LisadaCa : RT @Agenzia_Ansa: L'annuncio del presidente #Trump, storica pace tra #Israele ed #Emirati. Israele rinuncia all'adesione della #Cisgiordani… - MichelaRoi : RT @cjmimun: Israele ed Emirati arabi uniti hanno raggiunto oggi uno storico accordo di pace che portera' alla piena normalizzazione dei ra… -