47 Ronin: Ron Yuan sarà il regista del sequel (Di giovedì 13 agosto 2020) L'attore Ron Yuan, recentemente nel cast di Mulan, sarà il regista del sequel di 47 Ronin, film action prodotto da Universal. 47 Ronin avrà un sequel e alla regia del film ci sarà l'attore Ron Yuan, recentemente nel cast della versione live-action di Mulan. Il progetto, di genere action-fantasy, sarà prodotto da Universal 1440 Entertainment e proseguirà la storia ideata da Chris Morgan e Walter Hamada. Ron Yuan ha dichiarato: "Sono incredibilmente eccitato nel lavorare con Universal e il team della produzione in occasione di questo film in grado di sfidare i generi, all'insegna delle arti marziali, action, horror e cyber punk. Sarà un'esperienza divertente, intensa ed elettrizzante per gli spettatori di tutto il ... Leggi su movieplayer

3cinematographe : #47Ronin: #RonYuan di #Mulan alla regia del sequel distribuito da #Netflix -

Ultime Notizie dalla rete : Ronin Ron 47 Ronin: Ron Yuan di Mulan alla regia del sequel distribuito da Netflix Cinematographe.it - FilmIsNow 47 Ronin: Ron Yuan sarà il regista del sequel

L'attore Ron Yuan, recentemente nel cast di Mulan, sarà il regista del sequel di 47 Ronin, film action prodotto da Universal. 47 Ronin avrà un sequel e alla regia del film ci sarà l'attore Ron ...

47 Ronin: Ron Yuan di Mulan alla regia del sequel distribuito da Netflix

L’attore del live-action di Mulan Ron Yuan sarà il regista del prossimo sequel di 47 Ronin, al momento senza un titolo ufficiale Il film d’azione fantasy sarà prodotto da Universal 1440 e Netflix lo d ...

L'attore Ron Yuan, recentemente nel cast di Mulan, sarà il regista del sequel di 47 Ronin, film action prodotto da Universal. 47 Ronin avrà un sequel e alla regia del film ci sarà l'attore Ron ...L’attore del live-action di Mulan Ron Yuan sarà il regista del prossimo sequel di 47 Ronin, al momento senza un titolo ufficiale Il film d’azione fantasy sarà prodotto da Universal 1440 e Netflix lo d ...