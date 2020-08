Xbox Series X avrebbe una data di uscita svelata dalla confezione del controller next-gen (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ora che Microsoft ha confermato ufficialmente che Xbox Series X uscirà a novembre, è già caccia agli indizi per scovare la data precisa di uscita. A quanto pare c'è voluto poco a trovarla, perché in base a quanto riportato dalla scatola di un controller Xbox Series X, la console sarà disponibile dal 6 novembre.Ieri, i fan di Xbox hanno vissuto un momento agrodolce che ha visto sia notizie buone che cattive riguardanti i piani della società. Partendo dalla cattiva, sappiamo ormai tutti che Halo Infinite è stato rinviato al prossimo anno, mentre la buona è appunto la finestra di lancio di Xbox Series X.La nuova immagine ... Leggi su eurogamer

