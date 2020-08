Ultime Notizie Roma del 12-08-2020 ore 08:10 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio niente privacy per i deputati col bonus il grande autorizza la pubblicazione di nomi Se non può evincersi una condizione di disagio sociale e tanto più per chi esercita una funzione pubblica e verso un istruttore sul comportamento dell’INPS tridico nelle mirino do posizione parte della maggioranza per l’iscrizione in vista del referendum sul taglio dei parlamentari mi risponderà quando sarà sentito in Parlamento Zaia far sapere che non riesci libera chi ha preso i €600 a Roma Grillo Di Maio benedicono la ricandidatura della raggi il centro-sinistra verso le primarie tornano a salire i contagi da coronavirus in Italia 412 nuovi casi 6 decessi a Pozzallo trovati positivi 73 migranti arriva ... Leggi su romadailynews

