Ufficiale: Kyle Walker-Peters a titolo definito al Southampton (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dal prestito al titolo definitivo. Il Southampton dopo aver preso in prestito lo scorso gennaio dal Tottenham il terzino classe 1997 Kyle Walker-Peters ha deciso di riscattarlo in pieno versando nelle casse del club di Mourinho circa 14 milioni di euro. Con i Saints nel corso della stagione è sceso in campo dieci volte strappando anche i complimenti di Hasenhuttl, trainer dei biancorossi. Here to stay! We’re delighted to confirm @KWPeters has completed a permanent transfer to #SaintsFC! — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 11, 2020 Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

