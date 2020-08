UFFICIALE - Juventus, rescissione per Matuidi: risparmio di 7mln lordi di stipendio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Blaise Matuidi saluta la Juventus. Il centrocampista francese ha ufficialmente rescisso con la Juventus: adesso volerà negli Stati Uniti per dare il via alla sua avventura in MLS, all'Inter Miami. Leggi su tuttonapoli

