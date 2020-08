‘Temptation Island 8’, una coppia nata a ‘Uomini e Donne’ nel cast (con la non scelta tra i tentatori)? L’indiscrezione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una nuova edizione di Temptation Island, l’ottava se si escludono le due nel format Vip, è pronta a decollare: dopo il grande successo ottenuto da Filippo Bisciglia, spetta ad Alessia Marcuzzi mantenere i picchi d’ascolto raggiunti dall’edizione appena terminata. Un compito non semplice, ma la produzione del programma sembra avere le idee ben chiare ed è per questo che ha preferito lavorare nella stessa estate a due varianti del format Nip. A distanza di pochi giorni dall’inizio del reality, infatti, prenderà il via il Grande Fratello Vip 5, motivo che ha spinto chi sta dietro le quinte ad evitare accavallamenti con personaggi famosi in una e nell’altra trasmissione. Ma stando al gossip che impazza sul web in questi giorni, potrebbe esserci tra i protagonisti una coppia già ... Leggi su isaechia

chetempochefa : Qui trovate l’articolo su @Primaonline ???? - 2sarcastic4you : RT @mygodishobi: 'tutto questo è temptation island...' - xswagonpayne : RT @mygodishobi: 'tutto questo è temptation island...' - Bakamundo : @Claudio38748087 @matteosalvinimi Per cui ti informi guardando Temptation Island e leggendo novella 2000? - jenniimhere : RT @mygodishobi: 'tutto questo è temptation island...' -