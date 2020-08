Secondo alcuni scienziati la chiave dell’evoluzione è il lavoro di squadra (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’evoluzione, regolata da meccanismi come la selezione naturale e sessuale, premia chi ha maggiori probabilità di sopravvivere e riprodursi. Così, in poche parole, potrebbe essere riassunto il pensiero del biologo Charles Darwin espresso nella sua teoria evoluzionistica. Eppure, nella nostra società il fittest dell’inglese è diventato il più forte (anche tradurlo con più adatto in realtà ha qualche problema). A ricordare oggi il vero segreto dell’evoluzione sono Brian Hare e Vanessa Woods, entrambi ricercatori del Center for Cognitive Neuroscience della Duke University. Nel loro nuovo libro Survival of the friendliest: understanding our origins and rediscovering our common humanity, infatti, i due scienziati offrono una nuova chiave di lettura del pensiero di ... Leggi su wired

NicolaPorro : Secondo alcuni le sanzioni previste dal #decretosicurezza alle #ong, che trasportano #migranti in #Italia, sono tro… - walterwhiteITA : Secondo alcuni scienziati la chiave dell’evoluzione è il lavoro di squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo alcuni Secondo alcuni scienziati la chiave dell evoluzione è il lavoro di squadra Wired.it Effetto mascherine, la pandemia manda in soffitta il “lipstick index”

Per il “lipstick index” è giunto il tempo della pensione? Sembrerebbe di sì: tra le convinzioni che la pandemia ha messo in discussione c’è anche quella alla base della nascita di questo indicatore ec ...

Diagnosi di anemia all’elettrocardiogramma

Inserito il 26 luglio 2020 da admin. - Medicina digitale - segnala a: Un recente studio coreano è il primo a evidenziare la possibile applicazione dei segnali elettrocardiografici per la diagnosi di c ...

Per il “lipstick index” è giunto il tempo della pensione? Sembrerebbe di sì: tra le convinzioni che la pandemia ha messo in discussione c’è anche quella alla base della nascita di questo indicatore ec ...Inserito il 26 luglio 2020 da admin. - Medicina digitale - segnala a: Un recente studio coreano è il primo a evidenziare la possibile applicazione dei segnali elettrocardiografici per la diagnosi di c ...