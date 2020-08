Sconcerti: “L’Inter può vincere l’Europa League, ma la permanenza di Conte non è scontata” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW Radio trattando vari temi, tra cui Inter e Atalanta impegnate rispettivamente in Europa League e Champions League: “Che l’Inter possa vincere l’Europa League? Sono d’accordo. Mi è piaciuta molto sia con col Getafe sia col Leverkusen e ha fatto sembrare piccole le avversarie, cosa che alle italiane accade poche volte. L’Inter è molto cresciuta negli ultimi due mesi proprio a livello individuale. Penso a Gagliardini, che ormai somiglia ad un grande giocatore, Barella e non parlo neanche di Lukaku che è ormai infermabile. La vittoria eventuale della Coppa però non porta automaticamente alla permanenza di ... Leggi su sportface

