Prandelli rivela: “Pirlo allenatore? Non aveva mai manifestato questa idea” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Non aveva mai manifestato questa idea, forse per cambiare idea gli ha fatto bene staccarsi dall’Italia nei due anni in cui ha giocato negli USA. Cosa gli sarà utile? La lettura della gara, la capacità di capire le situazioni, tatticamente nessuno può insegnarli nulla. La cosa più difficile? togliersi la maglia da sotto la tuta. Le conoscenze accumulate da giocatore te le porti dietro ma il ruolo è completamente diverso”. Questo il commento dell’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli sulla scelta di Andrea Pirlo di sedere sulla panchina della Juventus. Leggi su sportface

