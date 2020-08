Nba, Antetokounmpo perde il controllo: espulso per testata a Wagner (Di mercoledì 12 agosto 2020) ORLANDO, Florida, - Nel corso del match tra Bucks e Wizards , 126-113,, l'MVP Nba in carica Giannis Antetokounmpo è stato espulso nel secondo quarto per aver dato una testata a Moritz Wagner. La ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Nba Antetokounmpo NBA, Giannis Antetokounmpo va dal dentista, ma non è in quarantena: come ha fatto? Sky Sport NBA Recap Inside: ciclone Lillard sui Mavericks, Suns inarrestabili

Prosegue la marcia dei Phoenix Suns, che centrano la settima vittoria in altrettante gare nella ‘bolla’ di Orlando. A cadere stavolta sono i 76ers, alle prese con numerose assenze (out Harris, Horford ...

Nba, bene Belinelli: 13 punti in 21 minuti. Suns da record

L'italiano in bella mostra nella vittoria degli Spurs. Phoenix, che marcia! 7-0 dalla ripresa. Antetokounmpo dà una testata a Wagner ORLANDO (Florida) - Nella bolla di Orlando dedicata all'Nba finisce ...

Prosegue la marcia dei Phoenix Suns, che centrano la settima vittoria in altrettante gare nella 'bolla' di Orlando. A cadere stavolta sono i 76ers, alle prese con numerose assenze (out Harris, Horford ...