Narcotizzavano e rapinavano anziani, arrestati (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Ingannavano gli anziani presentandosi alla porta con falsi distintivi e divise di forze di polizia o di società erogatrici di servizi. Parlantina sciolta, convincente quanto basta, con la scusa dell'acqua contaminata o di perdite di gas, riuscivano ad accedere nelle case delle vittime. “Metta danaro e oro nel frigorifero per evitare contaminazioni”. Quando la vittima vi provvedeva veniva stordita con gas al peperoncino per poi essere derubata di tutti i risparmi e talvolta dei ricordi di una vita come, nel caso di un anziano reggiano, privato della fede nuziale della defunta moglie, recuperata dai carabinieri. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Reggio Emilia hanno consentito di identificare gli autori dei furti ora finiti in manette nel corso di un'operazione scattata all'alba di oggi nel Torinese dove, anche in ... Leggi su agi

zebbrone74 : RT @Agenzia_Italia: Narcotizzavano e rapinavano anziani, arrestati - Marco_chp1 : RT @Agenzia_Italia: Narcotizzavano e rapinavano anziani, arrestati - DavidRo59411925 : RT @Agenzia_Italia: Narcotizzavano e rapinavano anziani, arrestati - Agenzia_Italia : Narcotizzavano e rapinavano anziani, arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Narcotizzavano rapinavano Narcotizzavano e rapinavano anziani: arrestati dai carabinieri ReggioSera.it Narcotizzavano e rapinavano anziani, arrestati

AGI - Ingannavano gli anziani presentandosi alla porta con falsi distintivi e divise di forze di polizia o di società erogatrici di servizi. Parlantina sciolta, convincente quanto basta, con la scusa ...

AGI - Ingannavano gli anziani presentandosi alla porta con falsi distintivi e divise di forze di polizia o di società erogatrici di servizi. Parlantina sciolta, convincente quanto basta, con la scusa ...