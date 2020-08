Morte Viviana Parisi, autopsia prime indiscrezioni: fratture multiple in tutto il corpo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Morte Viviana Parisi, l’esame autoptico ha dato i primi esiti sebbene non siano chiarificatori e necessitino di ulteriori accertamenti medico-scientifici. Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, infatti, le esatte cause di Morte della dj 43enne non sarebbero emerse. Anche l’entomologo al lavoro: risposte dalle uova depositate dagli insetti L’autopsia è durata 3 ore ed è stata eseguita dalla dottoressa Elvira Ventura Spagnolo. Il cadavere era troppo “malridotto” per sciogliere i dubbi sulle cause del decesso. L’entomologo Stefano Vanin che la affianca, ha fatto sapere di aver raccolto “migliaia di uova di insetti” dal terreno in cui è stata ritrovata riversa la donna. L’età delle uova che ... Leggi su urbanpost

marthapananoich : @OgniMattinaTV8 Ora che c’è una indagine in corso sulla morte di Viviana, sarebbe prudente da parte vostra non far… - zazoomblog : Giallo di Caronia: lautopsia non chiarisce cause e tempi della morte di Viviana - #Giallo #Caronia: #lautopsia - imarkez : RT @blogsicilia: Giallo sulla morte di Viviana Parisi perse le speranze per il piccolo Gioele? (VIDEO) - - TN24Notizie : Autopsia Viviana Parisi non chiarisce le cause della morte, del figlio Gioele nessuna traccia - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'autopsia non ha chiarito le cause della morte -