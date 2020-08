Milan, Boban: “Il nostro operato è stato rivalutato. Ora c’è la base per tornare ai vertici” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Zvonimir Boban, ex Chief Football Officer del Milan, ha parlato al Corriere del Ticino, raccontando il suo recente passato in rossonero: “Il Milan ha avuto bisogno di due giocatori di esperienza e di un po’ di tempo. Le scelte che avevamo fatto a suo tempo adesso sono state capite. E il nostro operato rivalutato. Ecco, sono davvero orgoglioso di questo. Il Milan adesso ha la base per tornare ai vertici e a quello che deve essere: una società vincente e di assoluto livello. Se qualcuno si è scusato? Non importa, è importante piuttosto che la squadra che abbiamo costruito prometta un futuro migliore rispetto agli ultimi anni. Credo che per essere competitivi e forse vincenti serva ancora un ... Leggi su sportface

