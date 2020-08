Michela Di Biase, la signora Franceschini stronca la Raggi bis (Di mercoledì 12 agosto 2020) Michela Di Biase stronca il Virginia Raggi Bis. La sindaca di Roma ha annunciato la sua candidatura in Campidoglio ma la signora Franceschini, oggi consigliera regionale, la asfalta così nell'intervista firmata da Monica Guerzoni e pubblicata sul Corriere della Sera. La Di Biase va all'attacco: "Non ricordo una sola cosa positiva che abbia fatto in questi quattro anni...Paragonare Roma a una tavola imbandita è di una volgarità inaudita. A me un esempio del genere non verrebbe mai in mente. Semmai questa città non ha più nemmeno il tavolo, per come ce la stanno lasciando". Leggi su iltempo

