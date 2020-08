L’Unione Consumatori: Inflazione in calo, ma non al Sud. Napoli e Bolzano le città con i maggiori rincari (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondo i dati definitivi di luglio resi noti oggi dall’Istat, l’Inflazione registra un ribasso annuo dello 0,4%. Ma per quanto riguarda le città e le regioni non tutte sono in deflazione. Per questo l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato l’ormai tradizionale classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care (Tabella n.1), Bolzano, che, con un’Inflazione pari a +0,8%, ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia media, a 254 euro. Al secondo posto Napoli, dove il rialzo dei prezzi dello 0,5% determina un aggravio annuo di spesa pari a 109 euro, terza Trento, dove il ... Leggi su ildenaro

