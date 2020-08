I videogiochi possono aiutare a migliorare l'alfabetizzazione dei giovani secondo uno studio (Di mercoledì 12 agosto 2020) secondo il National Literacy Trust, un ente di beneficenza indipendente del Regno Unito incentrato sull'offrire ai bambini svantaggiati la capacità di lettura e scrittura, il 79% dei giovani che giocano ai videogiochi legge materiali relativi ai giochi come recensioni e libri e il 63% scrive materiali relativi ai giochi, tra cui script e consigli ad altri giocatori.I suoi risultati si basano su un sondaggio condotto su oltre 4.600 ragazzi di età compresa tra 11 e 16 anni tra novembre e dicembre 2019. Il 73% degli intervistati ha affermato che giocare ai giochi li ha aiutati a sentirsi parte di una storia, mentre il 65% ha affermato che i giochi li ha aiutati a immaginare di essere qualcun altro.I potenziali benefici dei videogiochi per l'alfabetizzazione sono maggiori per i ragazzi e per i ... Leggi su eurogamer

quindi è entusiasmante scoprire le opportunità che i videogiochi possono offrire ai giovani per impegnarsi nella lettura e stimolare la creatività attraverso scrivere, migliorare la comunicazione con ...

