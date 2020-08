Gazzetta: il Napoli su Grimaldo del Benfica (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe sulle tracce di Grimaldo, terzino del Benfica. Il club di De Laurentiis è in contatto con Jorge Mendes per abbassare il prezzo, visto che il cartellino costa 28 milioni. Queste le parole della rosea. “Per gli azzurri è tornato di moda il nome di Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo del Benfica. Il prezzo è alto, circa 28 milioni, ma il club sarebbe in contatto con Jorge Mendes per provare ad abbassare le pretese dei portoghesi. Il difensore ha un contratto fino al 2023 e ha una clausola rescissoria di 60 milioni”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Gazzetta_it : #Vlasic nel mirino del #Napoli. Blanka, sorella e star dell'atletica, l'aveva detto: 'Sarà più famoso di me'… - Gazzetta_it : #Mercato Se parte #Koulibaly Napoli su #Gabriel. Inter, da #Skriniar cash per #Smalling - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #9agosto ? È Pirlo la nuova guida della Juve ? Troppo Messi per il Napoli… - napolista : Gazzetta: il Napoli su Grimaldo del Benfica Il club di De Laurentiis è in contatto con Jorge Mendes per provare ad… - GIUSPEDU : RT @Gazzetta_it: #Mercato Se parte #Koulibaly Napoli su #Gabriel. Inter, da #Skriniar cash per #Smalling -