Foggia aspetta Gervinho e si gode Glik: “Fa parte del progetto che abbiamo in testa” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Piazzato ufficialmente il primo colpo, Pasquale Foggia ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio Sportiva “raccontando” il mercato del Benevento. L’arrivo di Glik è solo l’antipasto di un menù ricco e che porterà la Strega a ritoccare il proprio organico per poter ben figurare in serie A. Gervinho – “E’ un giocatore che piace e per noi sarebbe qualcosa di incredibile. Ad oggi c’e’ stata solo una chiacchierata, anche perché aspettiamo gli sviluppi dirigenziali a Parma“. Stagione – “Siamo contenti di aver fatto un campionato così, ma e’ stato inaspettato anche per noi. Sapevamo di avere una squadra forte, ma vincere come abbiamo vinto, battendo ... Leggi su anteprima24

Il ds del Benevento "L'acquisto di Glik dimostra il nostro progetto" ROMA (ITALPRESS) - "Gervinho al Benevento? E' un giocatore che piace e per noi sarebbe qualcosa di incredibile, ma ad oggi c'è stat ...

Il ds del Benevento "L'acquisto di Glik dimostra il nostro progetto" ROMA (ITALPRESS) - "Gervinho al Benevento? E' un giocatore che piace e per noi sarebbe qualcosa di incredibile, ma ad oggi c'è stat ...