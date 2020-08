Ciclismo, Jakobsen torna in Olanda. Sale sull’aereo privato con le sue gambe (Di mercoledì 12 agosto 2020) Fabio Jakobsen sta bene. Riesce finalmente a camminare sulle sue gambe. Lo dimostra la foto che sta facendo il giro del web che lo ritrae mentre Sale da solo sull’aereo privato che lo riporta in Olanda. Il ciclista olandese della Deceuninck-Quick Step era rimasto vittima di un terribile incidente durante la prima tappa del Giro di Polonia, il 5 agosto scorso. Sembrava impossibile che si riprendesse, invece ce l’ha fatta. Dopo il ricovero in ospedale in coma farmacologico e un intervento chirurgico durato cinque ore, finalmente Jakobsen sta bene. Continuerà la riabilitazione nell’ospedale universitario di Leida. Dovrà recuperare la funzionalità dei muscoli del viso e le lesioni riportate. L'articolo Ciclismo, ... Leggi su ilnapolista

