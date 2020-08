Chiuso il campo rom del Poderaccio, Nardella : "Obiettivo prioritario" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Poderaccio è stato Chiuso : con la demolizione di 72 casette e rendendo inagibili le ultime sette ancora rimaste è stato smantellato il campo rom nato nel 1988 come campo sosta per nomadi con ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Chiuso campo Castello delle Cerimonie chiuso, 20 casi sul set del "Boss". Imma Polese: «Sto bene». Via a zona rossa

Castello delle cerimonie chiuso da ieri per gli effetti del coronavirus e oggi scende in campo Imma Polese, figlia Antonio, ideatore della fortunata trasmissione su Real Time "Il Boss delle Cerimonie" ...

Ferrara. La Cartografica Artigiana chiude dopo 50 anni

Termina a settembre un’attività editoriale tra le più conosciute in città. Mezzo secolo dal piombo al web, è mancato il ricambio generazionale FERRARA. Dopo mezzo secolo di attività, a settembre caler ...

