Borse, l’Europa tenta la via del rialzo con banche e tlc ma resta la cautela (Di mercoledì 12 agosto 2020) Preoccupa lo stallo negli Stati Uniti per l'approvazione del pacchetto di aiuti fiscali. In calo l'oro sotto i 1900 dollari l'oncia, sale il dollaro. L'Opa di Liberty Global sull'operatore Internet Sunrise galvanizza il settore Leggi su ilsole24ore

so_matic : RT @francescatotolo: Il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu: 'i #rifugiati diretti verso l'Europa raggiungeranno presto il milione,… - Paolo65497103 : RT @francescatotolo: Il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu: 'i #rifugiati diretti verso l'Europa raggiungeranno presto il milione,… - Tolomeo63 : RT @francescatotolo: Il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu: 'i #rifugiati diretti verso l'Europa raggiungeranno presto il milione,… - gaejimmy : RT @francescatotolo: Il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu: 'i #rifugiati diretti verso l'Europa raggiungeranno presto il milione,… - QuestoTizio : RT @francescatotolo: Il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu: 'i #rifugiati diretti verso l'Europa raggiungeranno presto il milione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse l’Europa Coronavirus, Europa ha ignorato l'’Italia a febbraio. L'inchiesta del Guardian Corriere della Sera