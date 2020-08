Auto fuori strada nel Cuneese, morti 5 ragazzi tra gli 11 e i 16 anni: erano in 9 su un fuoristrada da 6 posti (Di mercoledì 12 agosto 2020) In nove su un fuoristrada da sei posti. È questo il contesto dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Castelmagno nel Cuneese nel quale hanno perso la vita 5 giovani. Il mezzo è finito fuori strada – forse per una manovra sbagliata o per una distrazione – finendo in un precipizio. Per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente sarà necessario ora attendere la testimonianza dei superstiti, due dei quali sono ricoverati in gravi condizioni. Stando a quanto è stato ricostruito, i giovani avevano trascorso la serata all’Alpe Chastlar, con lo scopo di guardare le stelle da uno dei punti più panoramici dell’alta Valle Grana. Villeggianti in borgata Chiotti, i ragazzi ... Leggi su open.online

