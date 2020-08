Assegno invalidità per diabete e pensione di reversibilità, sono compatibili? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Assegno invalidità per diabete e pensione di reversibilità, sono compatibili? È la domanda che ci ha posto un lettore a cui rispondiamo in quest’articolo in base alla normativa in vigore. La pensione di reversibilità fa parte delle pensioni news attualmente in vigore nel 2020 Assegno di invalidità e pensione di reversibilità Un lettore ci scrive: “Buonasera, ho letto un articolo riguardante il diabete in quanto è possibile fare domanda per invalidità civile per patologia… Mia mamma soffre di diabete dal 2012, a oggi si trova senza un rene e la milza, fa controlli periodici in nefrologia e assume 4 volte al giorno insulina e tutte le altre ... Leggi su notizieora

carlosibilia : Con il #DecretoAgosto aumentiamo l' assegno di invalidità. Chi ha 18 anni e più e un'invalidità civile al 100% rice… - CatalfoNunzia : Col #DecretoAgosto aumentiamo l'assegno di invalidità totale da 285 a 650 euro al mese (considerati i livelli reddi… - carlucci_cc : RT @carlosibilia: Con il #DecretoAgosto aumentiamo l' assegno di invalidità. Chi ha 18 anni e più e un'invalidità civile al 100% riceverà 6… - FabrizioRira : RT @carlosibilia: Con il #DecretoAgosto aumentiamo l' assegno di invalidità. Chi ha 18 anni e più e un'invalidità civile al 100% riceverà 6… - NotizieOra : Assegno invalidità per #Diabete e pensione di reversibilità, sono compatibili? -