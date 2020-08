Andrea Damante: "Giulia De Lellis? Abbiamo bisogno di staccare un attimo..." (Di mercoledì 12 agosto 2020) Andrea Damante ha confermato la crisi in corso con Giulia De Lellis con una dichiarazione chiara e concisa, concessa al settimanale Chi.L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip, oggi affermato dj, ha dichiarato di aver messo in pausa il proprio rapporto con la De Lellis per decidere meglio, insieme a lei, cosa fare in futuro: 12 agosto 2020 19:02. Leggi su blogo

toysblogit : Andrea Damante: 'Giulia De Lellis? Abbiamo bisogno di staccare un attimo...' - infoitcultura : Fabrizio Corona lancia una frecciata a Giulia De Lellis e Andrea Damante: 'Famosi solo per il tira e molla' - infoitcultura : Andrea Damante conferma la crisi con Giulia De Lellis: “Abbiamo bisogno di staccare” - infoitcultura : Andrea Damante tornato single? Influencer interviene: “Si vuole divertire” - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante mettono in pausa la loro storia -