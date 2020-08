Acciaroli, passeggiata serale con obbligo di mascherina (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Anche il sindaco di Pollica, Stefano Pisani ha deciso di obbligare l’uso della mascherina nelle aree all’aperto maggiormente frequentate dai turisti. L’ordinanza riguarda la frazione di Acciaroli e, precisamente, sarà applicata nell’area del Mercatino serale in via Nicotera e presso la passeggiata del molo sopra frutto della Porto. Il provvedimento è in vigore dalle ore 21 di ogni giorno e fino al termine delle attività. Il primo cittadino fa anche sapere che si sta provvedendo in queste ore a consegnare una dotazione gratuita di mascherine alle attività imprenditoriali, da poter utilizzare sia per il personale, sia per i clienti che dovessero esserne sprovvisti. “I prossimi 10 giorni sono davvero fondamentali ... Leggi su anteprima24

