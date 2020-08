WhatsApp, una nuova funzione permette di spostare le conversazioni da iOS ad Android (Di martedì 11 agosto 2020) Arriva una buona notizia per chi desidera cambiare telefono, passando da un sistema operativo iOS ad Android, ma non si decide a farlo per timore di perdere le proprie conversazioni su WhatsApp: il social network sta infatti lavorando a una nuova funzione che risolverebbe questo problema. La notizia è stata annunciata su Twitter da WABetaInfo, secondo il quale WhatsApp sta lavorando per aggiornare in contemporanea la cronologia delle chat su ogni tipo di piattaforma e sui diversi dispositivi loggati con il nostro profilo. Infatti, la nuova funzione dovrebbe essere accompagnata da un’altra, che permetterà di usare lo stesso account su 4 device diversi, inclusi – così riporta l’indiscrezione di ... Leggi su tpi

bicidiario : @Ben_keno0 @antonioripa @tiziueb @merlinoontheweb @vassiljieva @M_B_Med @AndreaStair @MauroV1968 @Annaha067… - carlocariello2 : RT @massimo4951: Femminuccia adorabile, cerchiamole una casa, è proprio piccina, avrà circa 50/60 giorni. Aiutatemi a trovarle una bella ad… - deadlinex : @filcorti82 La prima teoria. Che poi io non amo videochiamare e le persone con cui lo faccio hanno tutti iPhone (qu… - AlmaMussio : RT @MunaronLuisella: Mukka ha circa 1 mese e mezzo, è stata trovata piccolissima e in fin di vita e cresciuta al biberon. La piccina è sord… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp una Oggi a Courmayeur l'addio a Matteo. Una preghiera sui profili whatsapp Varesenews Covid, Russia annuncia vaccino. Putin: "Registrato, mia figlia lo ha già provato"

Mosca, 11 agosto 2020 - La notizia ha del clamoroso e arriva da Mosca. Mentre la Russia continua a fare i conti sul fronte Coronavirus con dati negativi, Vladimir Putin ha annunciato che il ministero ...

"La casa dei sogni? Con terrazza o giardino"

La pandemia ha messo in congelatore anche il mercato del mattone e anche la ripartenza non è stata certo facile. A scatola chiusa non si compra niente. Figuriamoci una casa. E all’inizio fare le visit ...

Mosca, 11 agosto 2020 - La notizia ha del clamoroso e arriva da Mosca. Mentre la Russia continua a fare i conti sul fronte Coronavirus con dati negativi, Vladimir Putin ha annunciato che il ministero ...La pandemia ha messo in congelatore anche il mercato del mattone e anche la ripartenza non è stata certo facile. A scatola chiusa non si compra niente. Figuriamoci una casa. E all’inizio fare le visit ...