WhatsApp: si potrà usare su 4 device contemporaneamente? (Di martedì 11 agosto 2020) Secondo i colleghi di WABetaInfo, WhatsApp sta lavorando sulla possibilità di utilizzare lo stesso account su quattro dispositivi contemporaneamente. WhatsApp multi-piattaforma? La differenza più grande tra WhatsApp e altri servizi di messaggistica, come ad esempio Telegram, è che non può essere utilizzato su più dispositivi. C’è il client web (o desktop) che in parte risolve questa mancanza, ma è necessità che lo smartphone sia connesso alla rete e, di conseguenza, risulta una soluzione limitata. Gli sviluppatori di WhatsApp, secondo le ultime notizie, stanno lavorando per rendere il servizio multi-piattaforma. Con questa nuova soluzione sarà possibile collegare WhatsApp ad altri smartphone e PC, fino a un massimo di ... Leggi su windowsinsiders

