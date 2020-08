Via Aurelia va a fuoco. Fiamme anche nel vivaio (Di martedì 11 agosto 2020) Dalle 14 circa 4 squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Roma con l'ausilio di 2 autobotti, stanno intervenendo su via Aurelia a causa di un'incendio di sterpaglie che sta interessando anche un vivaio presente in zona. Sul posto, insieme anche alla squadra boschiva di Fiumicino è presente il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento). Le Fiamme stanno interessando anche il campo nomadi di via della Monachina. Il traffico su via Aurelia è chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto anche l'autobotte AB10 dei Vigili del fuoco e i moduli della protezione Civile che insieme ai Canadair stanno cercando di circoscrivere l'incendio. Leggi su iltempo

LuceverdeRoma : ????#incendio - A90 Raccordo Anulare ??Svincolo Aurelia CHIUSO in uscita > Civitavecchia ?Incendio sulla Via Aurel… - AloiseAndrea : RT @LuceverdeRoma: ????#incendio - A90 Raccordo Anulare ??Svincolo Aurelia CHIUSO in uscita > Civitavecchia ?Incendio sulla Via Aurelia al… - UBrignone : RT @tempoweb: Via Aurelia va a fuoco. Fiamme anche nel vivaio #incendio #roma #aurelia - CCISS_Ministero : SS1 Via Aurelia code a tratti causa incendio tra SS1 Incrocio Via degli Aldobrandeschi (Km 3,4) e Incrocio Massimi… - CCISS_Ministero : SS1 Via Aurelia code a tratti causa incendio tra SS1 Incrocio Castel Di Guido Nord (Km 17,6) e Incrocio Grande Rac… -