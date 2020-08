Un transatlantico incagliato nel Bronx (Di mercoledì 12 agosto 2020) In alcuni paesi dell’America latina la parola «gallego» è stata a lungo sinonimo di «español», e non c’è da stupirsersene, perché più del quaranta per cento dei quattro milioni di spagnoli che tra il 1860 e il 1930 arrivarono nel Nuovo Mondo erano partiti dalla Galizia, portando con sé un’indelebile morriña, ovvero un misto di nostalgia e rimpianto. Solo una minima parte di chi lasciava la Spagna scelse gli Stati Uniti: un’emigrazione presto diluita come «una goccia nell’oceano» tra comunità … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : transatlantico incagliato Un transatlantico incagliato nel Bronx | il manifesto Il Manifesto