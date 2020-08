Traffico Roma del 11-08-2020 ore 15:30 (Di martedì 11 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati dalla redazione circolazione generalmente scorrevole sulle strade autostrade Romane eccezione via Aurelia dove A causa dell’incendio si sono formate kudéta Castel di Guido e via di Casal Lumbroso in direzione centro e poi tra via Aurelia Antica via di Casal Lumbroso in direzione di Civitavecchia non troppo distante per lavori codine entrambi direzioni su via di altezza di via Pantan Monastero in centro possibili difficoltà di circolazione in piazza Barberini a causa dei semafori non correttamente funzionanti in via del Tritone a Dragona via Carlo Casini Traffico per lavori sulle condutture d’acqua nel tratto compreso tra via Felice da Montecchio e via Agostino Cennini per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto ... Leggi su romadailynews

